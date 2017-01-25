Tren TIR'ı paramparça etti

Geçtiğimiz cumartesi günü meydana gelen kazanın görüntüleri bir aracın güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. North Salt Lake ilçesinde meydana gelen kazada TIR, hemzemin geçidinden geçtiği sırada trenin çarpması sonucu kasası paramparça oluyor.

Şans eseri kaza kimse yara dahi alamadan atlatılıyor.

Aşırı soğuklar trafik lambalarındaki sistemin bozulmasına neden olduğu için tren bariyeri inmiyor. Bariyerin inmediğini gören TIR şoförünün raylardan geçtiği sırada kazanın meydana geldiği görülüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İşte şoke eden o görüntüler: