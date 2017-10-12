Trudeau'dan Trump'a: Bombardier´e ek vergi koyarsanız Boeing alımlarını engelleriz
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD Başkanı Donald Trump´a Bombardier uçaklarına uygulanan yüzde 300´lük ithalat vergisinin getirilmesi durumunda, Kanada Silahlı Kuvvetleri´nin Boeing'den uçak almalarını yasaklayacağını söyledi.
- DHA
Kanada Başbakanı Trudeau, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray´da Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması´na (NAFTA) ilişkin görüştü ve Bombardier konusundaki tutumunu net bir şekilde dile getirdi. Trudeau, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Başkana Ticaret Bakanlığı´nın Kanadalı uçak üreticisi Bombardier´e yönelik ek gümrük vergisi ve anti-damping vergileri getirme planı konusunda hararetle karşı çıktığımızı vurguladım" dedi ve ekledi:
"Boeing´in Kanada´daki onbinlerce havacılık sektörü çalışanını işsiz bırakma girişimleri pozitif baktığımız bir durum değil. Başkana bunun kesinlikle gelecekte Boeing´den yapılacak askeri alımları engelleyeceğinden bahsettim."
Boeing´in üreticisinin Kanada ve İngiltere´den ödenek almasından şikayet etmesinin ardından ABD Ticaret Bakanlığı iki hafta önce Bombardier´in C serisi jetlerinin yüzde 219´luk bir ithalat vergisine tabi olması gerektiğini söylemişti.
İngiltere Başbakanı Theresa May ise İngiltere´de de 4 bin çalışanı olan Bombardier´e böyle bir vergi getirilmesinin bir ticaret savaşını tetikleyebileceği ve İngiltere Savunma Bakanlığı´nın Apache helikopter gibi alımları yapmayabileceği uyarısı yapmıştı. (Fotoğraflı)
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