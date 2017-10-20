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Trump, Asya ziyareti öncesi FED Başkanı ile görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, görev süresi birkaç ay sonra dolacak Fed Başkanı Janet Yellen ile ikinci kez atanma olasılığını görüştü.

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Trump'ın, 4 yıllık ilk başkanlık dönemi 3 Şubat 2018'de dolacak Yellen ile görevine devam etme olasılığını görüşmek üzere bir araya geldiği bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Trump'ın, 4 yıllık ilk başkanlık dönemi 3 Şubat 2018'de dolacak Yellen ile görevine devam etme olasılığını görüşmek üzere bir araya geldiği teyit edildi.

Trump'ın Fed başkanlığı görevi için değerlendirdiği beş isim arasında yer alan Yellen'in rakiplerinin, bankanın şu anki Yönetim Kurulu Üyesi Jerome Powell, eski Yönetim Kurulu Üyesi Kevin Warsh, Stanford Üniversitesi Ekonomi Profesörü John Taylor ve Ulusal Ekonomik Konsey Direktörü Gary Cohn olduğu belirtiliyor.

ABD basınında çıkan bazı haberlere göre, Trump'ın önde gelen çalışma arkadaşları ve danışmanları bu beş isim arasından Powell ve Taylor'ı destekliyor.

Donald Trump'ın, dünya ekonomisinin en önemli aktörlerinden Fed'in başkanlığı için seçeceği ismi 3 Kasım'da başlayacak Asya gezisi öncesi açıklaması bekleniyor.

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