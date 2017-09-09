Trump diplomasisi sonuç getirmedi

Başta Suudi Arabistan olmak üzere Körfez ülkelerinin Katar yönetimine yönelik abluka kararının ardından, Katar Emiri Temim El Sani, ilk kez Suudi Arabistan hanedanlığıyla temas kurdu. Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ı telefonla arayan Temim, krizin çözümü için adım attı. Riyad yönetimi, Doha’nın diyalog kurulması talebini ilettiğini bildirirken, Katar medyası sürecin ABD Başkanı Donald Trump’ın koordinasyonunda işlediğini duyurdu. Görüşmenin ardından gelen açıklamalarda Doha’nın yaptığı Washington vurgusuna sinirlenen Riyad, tüm ilişkilerin yeniden askıya alındığını ilan etti.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA’nın haberine göre, Temim Selman’ı telefonla arayarak Katar ile bazı Körfez ülkeleri arasındaki krizin çözümü için tüm tarafların çıkarlarını güvence altına alacak şekilde diyalog masasına oturulması istediğini söyledi. Haberde Selman’ın öneriyi memnuniyetle karşıladığı ve diğer ablukacılarla görüşeceği belirtilirken, Doha’nın görüşmeyi aktarma tarzı Riyad’ı sinirlendirdi. Katar resmi haber ajansı QNA’nın haberinde söz konusu temasın ABD Başkanı Donald Trump tarafından planlandığı ve Selman’ın ‘ülkelerin egemenliğinin çiğnenmemesi şartıyla üzerinde anlaşmazlık olan konuların görüşülmesi için birkaç temsilcinin görevlendirilmesi teklifini’ kabul ettiği kaydedildi.

QNA’nın haberin ardından SPA’ya konuşan Suudi Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili, net bir açıklama yapıncaya kadar Doha ile diyalog ve iletişimin devre dışı bırakıldığını söyledi.

İLETİŞİM DEVRE DIŞI

QNA’da yayımlanan haberde Doha yönetiminin gerçekleri saptırdığını öne süren yetkili, söz konusu görüşmenin Katar’ın talebi doğrultusunda gerçekleştiğini vurguladı ve “Görünen o ki Katar yönetimi diyalog konusunda ciddi değil ve daha önce izlediği reddedilen politikayı sürdürüyor” dedi.

TARAFLARA ÇAĞRI

Öte yandan Körfez’deki başarısız temasın ardından Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Zayed El Nahyan ve Katar Emiri ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada Başkan’ın krizinin çözümü için tarafları teşvik ettiği bildirildi. Beyaz Saray’da önceki gün Kuveyt Emiri Şeyh Sabah’ı ağırlayan Trump, Katar krizinde ‘arabulucu’ rolü üstlenebileceğini açıklamıştı.

Kral Selman tahtı oğluna bırakıyor

Suudi Arabistan’da Kral Selman bin Abdülaziz’in kısa bir süre sonra tahtını 31 yaşındaki oğlu Veliaht Prens Selman bin Abdülaziz’e bırakacağını iddia edildi. Amerikan CNBC televizyonunun haberine göre, Kral Selman görevini oğluna devretmek için harekete geçti. Bir süredir Fas’ta tatilde olduğu bilinen Kral’ın bu hamleyle hanedan içerisindeki ihtilafları önlemek istediği belirtilirken, Muhammed bin Selman’ın da tahtı babasından devralmak için tüm hazırlıkları tamamladığı ve veliahdını bile seçtiği ifade edildi.