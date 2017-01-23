Trump dış politika mesaisine İsrail’le başladı

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi yapan ABD Başkanı Trump, Filistin-İsrail sorununun çözümünün iki ülke arasındaki görüşmelerle çözülebileceğini belirtti.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM

Beyaz Saray, Trump ve Netanyahu’nun görüşmesine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada “Trump, İsrail’in güvenliğini koşulsuz destekleyeceğini, DEAŞ ve diğer radikal örgütlerle mücadele konusunun yönetiminin önceliklerinden birisi olacağını söyledi” ifadeleri kullanıldı. Ana tehdidin İran olduğunun vurgulandığı görüşmede Trump, Filistin meselesinin sadece iki ülke arasında gerçekleşecek görüşmeler yoluyla çözüleceğinin altını çizdi. ABD Başkanı ayrıca, Netanyahu’yu şubat ayının başında Beyaz Saray’a davet etti.

Neden oy vermediniz?

Öte yandan, ABD’nin eski Başkanı Barack Obama’nın kullandığı Twitter adresi kendisine tesis edilmesine rağmen kendi hesabını kullanmaya devam eden Donald Trump, kendisini protesto eden kadın eylemcilere tepki göstererek insanların neden oy kullanmadığını sordu. Gösterilere katılan ünlü isimleri de eleştiren Trump, mesajında “Dün protestoları izledim. Ancak daha yeni seçim yaptık! Bu insanlar neden oy vermedi? Ünlüler davaya zarar veriyor” ifadelerini kullandı. Barışçı eylemcilerin Amerikan demokrasisinin alamet-i farikası olduğunu vurgulayan Trump, “Her zaman onlara katılmasam bile insanların görüşlerini ifade etmesini onaylarım” dedi. Yeni Başkan ayrıca, devir teslim töreninin izlenme oranlarını paylaşarak son rakamların Obama’nın töreninden daha fazla olduğunu söyledi.