Son Dakika Haberleri 14

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Trump eski yardımcısına köpek dedi

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce Beyaz Saray'da görev yapan ve kendisini 'ırkçılıkla' suçlayan Omarosa Newman için 'köpek' ifadesini kullandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD Başkanı Trump, son günlerde kendisi aleyhinde açıklamalar yapan  eski yardımcısı Newman'a Twitter'dan sert ifadelerle yüklendi. Newman için  "köpek" diyen Trump, Newman'ın "ayak takımından bir yalancı" olduğunu savundu.
 
Trump ayrıca, kendisi hakkında "siyahiler için zenci kelimesini  kullanıyor" suçlamasında bulunan Newman'a, "Asla böyle korkunç ve iğrenç bir  kelimeyi kullanmadım." sözleriyle yanıt verdi.
 
Trump ile Newman arasındaki kavga büyürken, çeşitli Amerikan  kanallarını dolaşan Newman, Beyaz Saray'daki görevi sırasında gizlice kaydettiği  birtakım ses kayıtlarını da dinletmeye devam ediyor.
 
Daha önce Trump'ın yardımcısı olarak görev yapan Newman, Beyaz Saray  günlerini anlattığı "Dengesiz (Unhinged)" adlı yeni kitabında Trump'ı "ırkçı"  olmakla suçlamıştı.
 
Newman, kitabında, daha önce uzun yıllar Trump'ın sunduğu "Çırak" adlı  programda yarışmacı olduğunu ve burada iken Trump'ın Afro-Amerikalılar için  "zenci" ifadesini birçok kez kullandığını gördüğünü belirtmişti.
 
Newman ayrıca, Beyaz Saray'da Trump'ın danışmanlarından Kellyanne  Conway'in yarı Filipinli kocası için de birçok kez ırkçı ifadeleri açıktan dile  getirdiğini gördüğünü ifade etmişti. Trump'ın "akli dengesinin kötüye gittiğini"  iddia eden Newman, bir toplantıda Trump'ı sinirden kağıt çiğnerken gördüğünü  belirtmişti.
 
Newman kitabında ayrıca, Aralık 2017'de görevine son verildikten sonra  Trump hakkında konuşmaması için kendisine "sus payı" olarak aylık 15 bin dolar  önerildiğini ancak kendisinin bu teklifi geri çevirdiğini iddia etmişti.
 
Söz konusu kitaba kısa süre içinde tepki gösteren Trump ise Newman  için "ayak takımı" ifadesini kullanmıştı. Newman'ı yalan söylemekle suçlayan  Trump, kitapta anlatılanların gerçeği yansıtmadığını ileri sürmüştü.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Citroen C4 Cactüs modelini inceledik

Citroen C4 Cactüs modelini inceledik

Dünyanın en garip saç stilleri

Dünyanın en garip saç stilleri

İşte ülkelerin borçları

İşte ülkelerin borçları

Hangi besinde, kaç küp şeker bulunur?

Hangi besinde, kaç küp şeker bulunur?

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA