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Trump: ABD'ye mülteci başvurusunda Suriyeli Hristiyanlar öncelikli olacak

ABD Başkanı Donald Trump, Suriyeli Hristiyanların mülteci statüsüyle ABD'ye girmek için öncelikli olacaklarını söyledi.

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Independent'in haberine göre, Hristiyan televizyon kuruluşu (CBN) kanalına bir röportaj veren Trump, Suriye'deki Hristiyanların korkunç bir tehdit altında bulunduğunu söyledi.

"Önceden eğer bir Suriyeli Hristiyan iseniz, ABD'ye girişiniz imkansıza yakındı, fakat Suriyeli bir Müslümansanız gelebilirdiniz" deyip, bu durumun adaletsiz olduğunu ifade etti.

Trump geçtiğimiz cuma günü Suriye, Irak, İran, Libya, Somali, Sudan ve Yemen gibi 7 müslüman ülkeden ABD'ye girişleri yasaklamış, söz konusu ülke vatandaşlarının tüm vizelerini iptal ettirmişti.

Araştırmalara göre geçen sene ABD'ye dünya genelinden 37.521 hristiyan sığınmacı geldi. Aynı sürede 38.901 müslüman da ABD'ye sığınmacı olarak geldi.  

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