Trump ile NBA yıldızları arasında Beyaz Saray'a davet tartışması

ABD Başkanı Donald Trump'ın NBA ligi takımlarından Golden State Warriors'ın yıldızı Stephen Curry'nin geçen sezonki şampiyonluğun ardından takımıyla birlikte Beyaz Saray'a yapacağı ziyaret için davetini geri çektiğini açıklaması spor camiasında tepkilere yol açtı.

Trump, cumartesi günü Twitter'da yayınladığı mesajında, şampiyonluk ziyareti için Beyaz Saray'a gitmek istemediğini açıklayan Curry için, "Şampiyon bir takım için Beyaz Saray'ı ziyaret etmek büyük onurdur. Görünüşe bakılırsa Stephen Curry tereddüt ediyor. O halde davet geri çekilmiştir." ifadelerini kullandı.

Lebron James: Beyaz Saray'ı ziyaret etmek sen oraya gelene kadar bir onurdu

Trump'ın mesajına, Curry'nin melektaşı ve rakibi Lebron James'ten ilginç bir yanıt geldi. James, Twitter'dan paylaştığı mesajında Trump'ı kastederek, "Seni serseri, Stephen Curry zaten gelmeyeceğini söylemişti. Yani ortada davet falan yok. Beyaz Saray'a ziyaret etmek sen oraya gelene kadar bir onurdu." diye yazdı.

Golden State Warriors yönetimi de Trump'ın mesajının ardından yaptığı açıklamada, bir lig geleneği olarak Beyaz Saray'a yapmayı planladıkları şampiyonluk ziyaretinin bu koşullarda gerçekleşmesinin mümkün görünmediğini belirterek, takım olarak başkent Washington'a yapacakları ilk ziyarette, "eşitlik, çeşitlilik ve birliktelik değerlerini vurgulayan etkinliklere katılacaklarını" aktardı.