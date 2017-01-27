Trump İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüştü
ABD Başkanı Donald Trump ile İngiltere Başbakanı Theresa May Beyaz Saray'da bir araya geldi. Görüşmenin ardından gazetecilerin karşısına geçen iki lider açıklamalarda bulundu.
- star.com.tr
ABD ile İngiltere arasındaki "askeri, ekonomik, kültürel ve siyasi" ilişkileri konuştuklarını belirten Trump, "Bugün Amerika Birleşik Devletleri olarak derin bağlarımızı yeniliyoruz" dedi.
Rusya'ya karşı yaptırımlar uygulayıp uygulamayacağına dair sorulan soruya Trump, yaptırımlardan bahsetmek için daha "çok erken" olduğunu söyledi. Putin ile yakın zamanda yapılacak olan telefon görüşmesi sorulduğunda Trump, "Biz ne olacağını göreceğiz" yanıtını verdi.
Yaklaşık bir saat süren görüşme sırasında Trump, "Yeni ve adil bir ilişki üzerinde beraber çalışmak" hakkında konuştuklarını söyledi.
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