Trump: İran’a karşı yaptırımları genişletmek için AB’nin desteğine ihtiyacımız yok

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News televizyonuna verdiği röportajda, “Onlara benim dostlarım olduklarımı söyledim, gerekse Emmanuel (Macron), gerekse de Angela (Merkel) ya da diğerleri ile iyi ilişkilerim var. Bu kişileri çok beğeniyorum. Onlara ‘Para kazanmaya devam edin, rahatsız olmayın, bu konuda size ihtiyacımız yok’ dedim,” ifadelerini kullandı.

'BU TÜR ALIŞVERİŞLERİ YAPTIKLARI ZAMAN…'

‘İran’ın Almanya’dan, Fransa’dan ve diğer ülkelerden ürün satın almasının milyarlarca dolar anlamına geldiğini’ söyleyen Trump, “Onlar (AB ülkeleri) bizden bile Boeing satın almak istediler, bu anlaşmayla ilgili neler olacağına bakarız. Bu tür alışverişleri yaptıkları zaman bu ülkeler için bir şeyler yapmak biraz zor” diye sözlerini sürdürdü.

ABD Başkanı Donald Trump’ın pozisyonunun, AB’nin ve diğer büyük aktörlerin katılımı olmadan tek taraflı yaptırımların çoğu durumda etkili olmayıp, ABD için karlı olmadıklarını düşünen selefi Barack Obama’nın pozisyonuyla zıtlaşması dikkat çekici.

Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin İran'la nükleer anlaşmadan şimdilik ayrılmayacağını, fakat söz konusu anlaşmanın kötü bir anlaşma olduğunu ve İran'a nükleer silah programına devam etmek için bir fırsat sunduğunu ileri sürerek, kongreye anlaşmayla ilgili ‘eksikliklerin' giderilmesi talimatını verdiğini, bunun bir sonuca ulaşmaması halinde inisiyatif alarak anlaşmayı sonlandıracağı uyarısında bulunmuştu.

KAYNAK: SPUTNİK