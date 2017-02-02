Trump: İran'ı ABD kurtardı
ABD Başkanı Donald J. Trump, Twitter'dan dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, İran'ın ABD'den aldığı 150 milyar dolarla krizden kurtulduğunu söyledi.
Trump, "İran, balistik füze fırlatma konusunda resmi olarak uyarılmıştı. ABD'nin kendileriyle yaptığı o korkunç anlaşmayla minnettar olmalılar. İran, ABD'ye gelip 150 milyar dolarlık anlaşmayla can simidini atana kadar son demlerini yaşıyordu, çökmeye hazırdı" ifadesini kullandı.
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