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Trump: Kim Jong-Un ile çok iyi bir ilişkim var

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te verdiği röportajda, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un ile nükleer füze testleri konusunda iyi bir noktaya geldiklerini söyledi

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ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-Un ile karşılıklı atışmalarıyla gündemde olmalarına rağmen iyi ve olumlu bir ilişki geliştirerek, aylardır süren nükleer füze testleri konusunda iyi bir noktaya geldiklerini söyledi.

Trump perşembe günü Oval Ofis'te verdiği röportajda "Aslında Kim Jong-Un ile çok iyi bir ilişkim var," dedi. "Birçok insanla ilişkim var, kimlerle ilişkim olduğunu bilseniz şaşırırsınız." diye ekleyen Trump, "Kim Jong-un ile hiç görüştünüz mü?" sorusuna ise, "Bu konuda yorum yapmak istemiyorum. Görüştüm ya da görüşmedim diyemem. Sadece yorum yapmak istemiyorum." dedi.

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