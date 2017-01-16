Trump: Merkel feci bir hata yaptı

İngiliz The Times gazetesi, İngiltere Eski Adalet Bakanı ve iktidardaki Muhafazakar Partili Milletvekili Michael Gove tarafından yapılan Donald Trump röportajını, "Britanya ile bir anlaşma yapacağım" başlığıyla verdi.

Trump'ın New York’taki çalışma ofisinde yapılan röportajda, Cuma günü ABD Başkanlığını devralacak Trump, görevine Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e güvenerek başlayacağını, ancak bu güvenin ne kadar süreceğini zamanın göstereceğini kaydetti.

- "Merkel feci bir hata yaptı"

Trump röportajında Almanya Başbakanı Merkel'e "büyük saygı duyduğunu" söyledi ancak Merkel'in 1 milyondan fazla sığınmacıyı Almanya topraklarına kabul etmesini eleştirdi. Trump, "Bence Merkel tüm bu sığınmacıları ülkesine alarak feci bir hata yaptı. Kimse bu insanların nereden geldiğini dahi bilmiyor. Yani bence Merkel feci bir hata yaptı, kötü bir karar aldı." dedi. Trump ayrıca, "AB, Almanya'nın aracı oldu." yorumunda bulundu.

Nükleer silahların azaltılması yönünde imzalanacak bir anlaşma karşılığında Rusya'ya yönelik yaptırımların kaldıracağını da ifade eden Trump, "Rusya'ya yönelik bazı yaptırımlar var. Bakalım Rusya ile bazı iyi anlaşmalara varabilecek miyiz. Bence nükleer silahlar ciddi ölçüde azaltılmalı. Bu (anlaşmanın) bir parçası." dedi.

-"Musul felakete dönüştü"

ABD'nin önceki yönetimler dönemindeki dış politikasını da eleştiren Trump, Irak'ın işgaliyle ilgili "Muhtemelen ülkemiz tarihinin en kötü kararıydı. İşgal, arı kovanına çomak sokmaktı." dedi. Trump ayrıca Afganistan'daki durumun kötüye gittiğini ve Musul'u tekrardan ele geçirme girişimlerinin de felakete dönüştüğünü söyledi.

Donald Trump, ABD'nin sınırlarının kuvvetlendirilmesi çerçevesinde ise gelecek hafta Pazartesi günü birkaç düzenlemenin imzalanacağını bildirerek, bu kapsamda Avrupa ülkeleri vatandaşlarının ABD'ye girişine sınırlamalar getirilebileceğini kaydetti.

- Brexit'e destek

Bu arada İngiliz basını, Trump'ın röportajında özellikle Brexit'e ilişkin açıklamalarına geniş yer verdi.

İngiltere'de Brexit kampanyasının başını çeken isimlerden olan Muhafazakar Partili milletvekili Michael Gove'un İngiltere'nin ABD ile serbest ticaret anlaşması konusunda ilk sırada yer alıp almayacağı sorusu üzerine Trump, "Bence harikasınız, son derece iyi gidiyorsunuz." cevabını verdi.

Trump, göreve gelmesinin ardından ABD ve İngiltere arasında hızlı bir şekilde karşılıklı serbest ticaret anlaşmasının sağlanacağına işaret etti.