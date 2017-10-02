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Trump: Tamamen şeytani bir eylemdi

ABD Başkanı Donald Trump, Las Vegas'taki silahlı saldırıyla ilgili, 'Tamamen şeytani bir eylemdi. Bu trajedi gününde Amerika bir bütün olarak bir araya geldi. Birliğimiz bu tür kötülüklerle bozulmaz.' dedi.

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Saldırının ardından Beyaz Saray'da kameraların karşısına geçen Trump, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Saldırıyla ilgili, "Tamamen şeytani bir eylemdi. Bu trajedi gününde Amerika bir bütün olarak bir araya geldi. Birliğimiz bu tür kötülüklerle bozulmaz." değerlendirmesini yapan Trump, Federal Soruşturma Bürosu (FBI), İç Güvenlik Bakanlığı ve yerel güvenlik güçlerinin yakın bir şekilde çalıştıklarını belirtti.

- Çarşamba günü Las Vegas'a gidecek

Çarşamba günü Las Vegas'a giderek saldırıda yaralananlar ve güvenlik görevlileriyle görüşeceğini açıklayan Trump, ülkedeki bayrakların yarıya indirilmesi talimatını verdiğini dile getirdi.

ABD için çok zor bir gün olduğunu kaydeden Trump, "Kurbanların ailelerine sesleniyorum; dualarımız sizinle, sizin için buradayız. Bu trajedi gününde Amerika daha önce de olduğu gibi yeniden bir araya geldi. Birliğimizi ve bütünlüğümüzü bu tür şeytani eylemler bozamaz." ifadelerini kullandı.

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