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Trump Twitter hesabında "Ivanka"ları karıştırdı

ABD başkanlığına seçilen Donald Trump, Twitter'da kızı Ivanka Trump yerine İngiltere'de yaşayan Ivanka isimli başka birinin kullanıcı adının geçtiği paylaşımda bulundu.

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BBC'de yer alan habere göre, Trump, kızı Ivanka Trump'a atfen tweet atarken kullanıcı adını yanlış yazarak İngiltere'nin Brighton kentinde yaşayan Ivanka Majic'e mesaj attı.

Trump'ın 20 milyon takipçisi hatanın farkına vararak konuyla ilgili paylaşımlarda bulunmaya başladı.

BBC'ye konuşan Ivanka Majic, sabah erken saatlerde basın yayın kuruluşlarından gelen çağrılar üzerine uyandıklarını ve eşinin telefonuna bir haber ajansının attığı mesajla durumun farkına vardıklarını söyledi.

Geçmişte İşçi Partisi için çalışan Majic, daha önce de Twitter'da Ivanka Trump ile karıştırıldığını belirtti.

Ivanka'nın Slav ırkları arasında yaygın kullanılan bir isim olduğunu söyleyen Majic, hesabının, Macar "Ivanka Beton" firmasınınkiyle de sık sık karıştırıldığını ifade etti.

Majic, Twitter'daki kullanıcı adını değiştirip değiştirmeme konusunda hala kararsız olduğunu, bu tür karışıklıklar nedeniyle hesabını sık kullanmadığını kaydetti.

Trump'ın kızının Twitter kullanıcı ismi @IvankaTrump iken Ivanka Majic'in kullanıcı adı @Ivanka.

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