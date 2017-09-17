Trump ve Moon Kuzey Kore'yi konuştu

Beyaz Saray, iki liderin telefon görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Trump ve Moon'un, Kuzey Kore'nin fırlattığı ve Japonya'nın üstünden geçerek Pasifik'e ulaşan son füze denemesini ele aldığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: