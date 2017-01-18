Trump'ı kızdıran Twitter anketi

M.Emin Üçer / Star

Twitter'ı oldukça etkin kullanan ABD'nin yeni başkanı Donald Trump, attığı tweetler ile sıkça gündem oluyor. En son, tweetinde kızı Ivanka yerine İngiltere'den aynı isimli birini etiketlemesiyle gündeme gelen Trump'ın daha az twitter kullanması gerektiğini düşünen bazı medya kuruluşları, bir anket çalışması başlattı.

NBC kanalı ve Wall Street Journal'ın ortak düzenlediği ankete katılanların yüzde 69'u, Trump'ın daha az twitter kullanması gerektiğini ifade ederken, yüzde 26'lık bir kesim ise rutin mesajlarının devam etmesinin bir sorun oluşturmayacağı görüşünde.

Ankete Trump'ın tepkisi ise sert oldu. Söz konusu anketi, kendisinin seçimi büyük bir farkla kaybedeceğini iddia eden "sahte seçim anketleri"ne benzeten Trump, "Eskisi gibi hile yapmaya devam ediyorlar" diye ekledi.