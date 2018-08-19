Trump’ın anlaşması çocukları öldürdü 

Yemen’in Sada kentinde 9 Ağustos’ta Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon tarafından seyir halindeki bir otobüse gerçekleştirilen ve çoğu çocuk 50 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıda kullanılan lazer güdümlü MK-82 tipi bombanın ABD tarafından tedarik edildiği ortaya çıktı. Amerikan CNN kanalının Yemen’deki yerel tanıklara ve uzmanlara dayandırdığı haberine göre, söz konusu saldırıda kullanılan lazer güdümlü MK-82 tipi bomba Amerikan Lockheed Martin firması tarafından üretiliyor. Ekim 2016’da Yemen’de bir cenaze törenine düzenlenen ve 155 kişinin ölümüyle sonuçlanan bir saldırının ardından dönemin ABD Başkanı Barack Obama körfez koalisyonuna lazer güdümlü silahların satışını yasaklamış, Mart 2017’de ise Donald Trump yönetimi bu yasağı kaldırmıştı.

‘HEDEF KONUSUNDA DESTEK VERMİYORUZ’

ABD’nin onlarca çocuğun ölümüne neden olan saldırıda parmağı olması ülkede ‘sorumluluk’ tartışmalarını gündeme getirdi. ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, daha önceki bir değerlendirmesinde, ABD’nin koalisyona hedef planlama konusunda yardım ettiğini, doğrudan hedefleme işleminde destek vermediğini savunmuştu.