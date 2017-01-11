Trump'ın Dışişleri Bakanı adayı Rex Tillerson'dan flaş Türkiye açıklaması
Trump'ın Dışişleri Bakanı adayı Rex Tillerson, 'Suriye meselesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tekrar çalışmalıyız. Türkiye bizim çok eski bir NATO müttefikimizdir.' dedi.
Trump'ın Dışişleri Bakanı adayı Rex Tillerson, "Suriye meselesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la tekrar çalışmalıyız. Türkiye bizim çok eski bir NATO müttefikimizdir." dedi.
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