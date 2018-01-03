Trump’ın İran’daki maşaları

İran’da dini lider Ayetullah Ali Hamaney’in ekonomik taleplerle başlayıp rejim karşıtı gösterilere dönüşen gösterilere dair ilk değerlendirmesinde “Düşmanlarımız karışıklık çıkarmak istiyorlar” açıklaması, dış destekli muhalif örgütleri akıllara getirdi. İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şemhani’nin doğrudan ABD, Suudi Arabistan ve İngiltere’yi işaret ederek bir ‘vekalet savaşı’ yaşandığını duyurmasının ardından Lübnanlı El Ahd gazetesi de söz konusu dış mihrakların gösterileri rejim karşıtı isyana dönüştürmek adına başta Halkın Mücahitleri olmak üzere pek çok yapıyı kullandığını yazdı.

400 AJAN GÖZALTINDA

Ülkedeki gözaltı sayılarına ilişkin kamuoyuna bilgi veren İçişleri Bakanlığı İran dışından provokatörlük yapmak için 400 kişiyi yakaladıklarını kaydederken, Burucerd’de yakalananlardan birinin Avrupa vatandaşı olduğu bildirildi. Konu hakkında açıklama yapan kentteki yerel yargı yetkilisi Hamidreza Abolhassani “Gözaltına alınan kişi Avrupalı istihbarat kurumlarınca eğitilmiş ve eylemcilere liderlik ediyordu” dedi. Tahran yönetimi, çeşitli dini ve etnik azınlıkların yaşadığı yerlerde sokakları savaş alanına çeviren İranlı muhalif örgütlerin Washington ve Riyad tarafından yönlendirildiğini düşünüyor. İstihbarat raporları ve Batı medyasında çıkan haberler iddiaları doğrularken, örgütlerin aktif olduğu bölgelerde güvenlik güçlerinin öldürülmesine kadar varan eylemler şüpheleri daha da artırıyor. İşte ABD, İsrail ve Körfez ülkeleri tarafından örtük ya da açık bir biçimde desteklenen o örgütler.