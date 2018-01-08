Trump'ın kılıç dansı 75 milyon dolar

Kitabın Suudi Arabistan’la ilgili bölümlerinde yazar Michael Wolff, Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın, özellikle Trump’ın damadı Kushner ile ilk günden itibaren irtibat kurduğunu ve Selman’ın Suudi siyasetinde hızla öne çıkmasında Kushner’in dolaylı rolünün olduğunu savunuyor. 2017’de Ortadoğu için belirleyici olduğu kabul edilen ve çok tartışılan Riyad’daki zirve sürecinde Trump ailesi için özel bir davet veren Suudi yetkililerin o gece için 75 milyon dolar harcadıkları da kitapta yer alıyor. Yazar, Trump ve ekibinin Ortadoğu’daki asli önceliğinin “İran karşıtlığı” olduğunu ve bu karşıtlığı Suudi Arabistan üzerinden kurmanın en kolay ve pratik yol olduğunu düşündüğünü ifade ediyor. Zirveden bir süre sonra Veliaht Prens olan Muhammed bin Selman için Trump’ın yakın çevresine, kendisi ile Kushner’i kastederek, “Adamımızı tepeye biz koyduk" dediği ileri sürülüyor.

Bannon’dan Kudüs yorumu

Trump’ın, eski baş stratejisti Steve Bannon’un bazı konuşmalarına yer verilen kitapta Bannon’un, Trump göreve gelince ilk işinin ABD’nin Tel Aviv’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşımak olacağını, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile ünlü Cumhuriyetçi Yahudi milyarder Sheldon Adelson’ın da işin içinde olduğunu dile getirdiği kaydediliyor. (YeniŞafak)