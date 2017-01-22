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Trump'ın vergi iadeleriyle ilgili dilekçeye bir günde 130 bin imza

Beyaz Saray'ın internet sitesinde yer alan 'dilekçeler' bölümünde, ABD Başkanı Trump'ın vergi iadelerinin açıklanması için açılan bölüme bir günde 130 binden fazla imza atıldı.

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Beyaz Saray'ın internet sitesinde yer alan "dilekçeler" bölümünde ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi iadelerinin açıklanması için dün açılan bölüme kısa sürede 130 binden fazla imza atıldı.

Dün Kongrede ettiği yeminle ABD'nin 45. Başkanı olan Trump'ın vergi iadeleriyle ilgili açılan online dilekçeye bir gün içinde atılan imza sayısı 130 bini geçti. Söz konusu dilekçede "Donald Trump'ın tüm vergi iadelerini en kısa zamanda açıklaması gerektiği" ifade ediliyor.

100 bin imzayı geçtiği için teamül gereği Beyaz Saray'ın gündemine alması gereken dilekçeye Trump yönetiminin nasıl bir cevap vereceği merak ediliyor.

Seçim yarışı boyunca tartışmalara neden olan Trump'ın vergi iadeleri konusu, dün başkanlık koltuğuna oturan yeni başkanın bundan sonra da gündemini meşgul edecek gibi duruyor.

Geçen yıl mayıs ayında vergi iadelerini açıklayacağını ifade eden Trump, birkaç gün önceki son açıklamasında, vergi iadesi bilgilerini ne zaman yayınlayacağını soran gazeteciye tepki göstererek "vergi kayıtlarının inceleme altında olduğunu ve bu nedenle açıklayamayacağını" söylemişti.

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