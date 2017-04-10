Trump, donanmaya Kuzey Kore konusunda 'her seçeneği değerlendirme' emri verdi

McMaster "Başkan, bölgede ABD ile ABD'nin ortak ve müttefiklerine yönelik tehdidi ortadan kaldırmaları için (donanmadan) tüm seçeneklere hazırlıklı olmalarını istedi" ifadelerini kullandı.

Cumartesi günü Kuzey Kore ile artan gerilimin ardından, ABD Pasifik Kuvvetleri Komutanlığı (PACOM), Carl Vinson Uçak Gemisi Görev Grubu'na Avustralya seyahatini iptal edip Kore sularına dönmesi emrini vermişti.

'BUNU YAPMAK İHTİYATLI DEĞİL Mİ?'

ABD'nin bölgeye donanma gücünü göndermesinin 'ihtiyatlı' olduğunu savunan McMaster "Bunu yapmak ihtiyatlı değil mi? Kuzey Kore bir dizi provokatif davranış içerisine girdi. Bu 'haydut rejim' şu anda nükleer kapasiteye sahip ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Başkan Donald Trump bunun kabul edilemez olduğunda mutabık kaldı. Bu Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılması için gerekli" diye konuştu.

RUSYA'DAN ABD'NİN ADIMINA ELEŞTİRİ

Rusya Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkanı Viktor Ozerov, pazar günü yaptığı açıklamada ABD'nin bölgeye Carl Vinson Uçak Gemisi Görev Grubu'nu göndermesinin Kuzey Kore yönetimini acele kararlar almaya itebileceğini vurguladı. Ozereov, bölgedeki ABD güçlerinin Kuzey Kore'nin askeri tesislerine saldırı yapabileceğinin de altını çizdi.

2016 başından bu yana bir dizi nükleer silah ve balistik füze denemesi yapan Kuzey Kore'nin bu adımları tepki çekmişti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) misilleme olarak Kuzey Kore'nin bankacılık sektörü, silah ticareti, ticaret, maden ve doğal kaynaklar ihracatını hedef alan yaptırımları sıkılaştırmıştı.

Kuzey Kore en son 5 Nisan'da Japon Denizi'ne orta menzilli balistik füze fırlatmıştı.

Pyongyang, 6 Mart'ta da dört adet balistik füze fırlatmış ve füzelerin 3'ü Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesine düşmüştü.

ABD en uzun menzile ulaşan füze denemesi olarak tanımladığı bu denemenin ardından, yaklaşık bir yıldır görüşmeleri devam eden Termal Yüksek İrtifa Hava Savunma Sistemi'nin (THAAD) Güney Kore'ye yerleştirilmesi sürecini hızlandırmıştı.