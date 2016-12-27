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Trump'tan BM çıkışı

ABD Başkanlığına seçilen Trump, BM'nin büyük bir potansiyele sahip olmasına rağmen şu an sadece insanların bir araya gelerek konuşup iyi vakit geçirdiği bir kulüpten ibaret olduğunu iddia etti.

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ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Birleşmiş Milletleri (BM) eleştirdi.

"BM, büyük bir potansiyele sahip olmasına rağmen şu an sadece insanların bir araya gelerek konuşup iyi vakit geçirdiği bir kulüp, çok üzücü." mesajını paylaşan Trump'ın bu açıklamasını, BM Güvenlik Konseyinde İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşim birimlerine son vermesini talep eden kararın kabul edilmesinin ardından yapması dikkati çekti.

Donald Trump, daha önce de BM Güvenlik Konseyindeki İsrail kararının veto edilmesi çağrısında bulunmuş, ABD'nin çekimser kalmasıyla kararın kabul edilmesinin ardından yaptığı açıklamada ise "BM'ye gelince, 20 Ocak'tan sonra işler farklı olacak." ifadesini kullanmıştı.

Trump'tan Obama'ya cevap

Trump, görevinin sona ermesine sayılı günler kalan Başkan Barack Obama'nın 8 Kasım'daki başkanlık seçimlerine katılabilmesi halinde kendisi karşısındaki şansına ilişkin, "Bu yıl yarışabilsem seçimleri kazanabilirdim." açıklamasına da yine Twitter'dan yanıt verdi.

Obama'nın bu açıklaması üzerine Trump, "Başkan Obama, bana karşı galip gelebileceğini düşündüğünü söyledi. Öyle diyebilir ama bence hiçbir şekilde (kazanamazdı). İşsizlik, DEAŞ, Obamacare." mesajını paylaştı.

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