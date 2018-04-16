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Trump'tan Çin ve Rusya'ya devalüasyon oyunu eleştirisi: Bu kabul edilemez

ABD Başkanı Donald Trump, 'ABD faizleri artırırken, Rusya ve Çin para birimleriyle devalüasyon oyunu oynuyor. Bu kabul edilemez.' açıklamasını yaptı.

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Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya ve Çin'i para birimlerinin değeriyle oynamakla itham etti.

"ABD faizleri artırırken, Rusya ve Çin para birimleriyle devalüasyon oyunu oynuyor. Bu kabul edilemez." değerlendirmesinde bulunan Trump'ın yorumunun, ABD Hazine Bakanlığının uluslararası para birimleri hakkındaki yeni raporundan birkaç gün önce gelmesi dikkati çekti.

Başkan Trump, başkanlık seçimlerinden önce de özellikle Çin hakkında benzer açıklamalarda bulunmuştu. Buna karşın, ABD Hazine Bakanlığı geçen yılın nisan ayında yayınladığı para birimleri raporunda, Çin'i "döviz manipülatörü" olarak nitelememişti.

Başkan Trump, seçim kampanyasında verdiği sözlere uymayan bu kararı, Çin'in bir süredir döviz kurlarına müdahale etmemesinin yanısıra Kuzey Kore'ye yönelik görüşmeleri tehlikeye atmamak için aldığını açıklamıştı.

ABD Hazine Bakanlığının uluslararası para birimleri hakkındaki yeni raporunu cuma günü yayınlaması bekleniyor.

 

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