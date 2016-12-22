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Trump'tan tehlikeli 'nükleer silah' açýklamasý

ABD Baþkaný seçilen Trump, ülkesinin nükleer silah kapasitesinin artýrýlmasý gerektiðini savundu.

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ABD Baþkaný seçilen Donald Trump, Twitter üzerinden yaptýðý açýklamada, "Dünya, nükleer silahlar konusunda kendine gelene kadar ABD nükleer kapasitesini geniþletmeli ve güçlendirmeli." ifadesini kullandý. 

Seçim kampanyasý sýrasýnda Trump, terörle mücadelede nükleer silahlarýn kullanýlmasýný desteklediðini söylemiþti. 

Trump'ýn açýklamasý, Rusya Devlet Baþkaný Vladimir Putin'in nükleer silahlanma konusundaki yorumlarýndan hemen sonra geldi.

Putin, bugün yaptýðý konuþmada, Rusya'nýn stratejik nükleer kabiliyetinin artýrýlmasý gerektiðini bildirmiþti.

Uzmanlar, ABD'nin eskiyen nükleer silah altyapýsýna iþaret ederek, bunun modernleþtirilmesi için gelecek 30 yýlda 1 trilyon dolarýn üzerinde harcama yapýlmasý gerektiðini vurguluyor.

ABD'de bulunan Silahlanma Kontrolü Birliðine göre ABD'nin 7 bin 100, Rusya'nýn da 7 bin 300 nükleer savaþ baþlýðý bulunuyor. 

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