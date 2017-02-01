Trump’tan Yahudilere özel muamele

ABD Başkanı Donald Trump'ın 7 ülke vatandaşlarına ABD'ye giriş yasağı getirmesine tepkiler sürerken Tel Aviv Büyükelçiliği'nden ilginç bir açıklama geldi.

Büyükelçilik'ten yapılan açıklamada "Trump’ın giriş yasağı koyduğu 7 ülkede doğmuş olan ancak İsrail vatandaşlığı bulunan Yahudilerin bu karardan etkilenmeyeceği” belirtildi.

İstatistiklere göre Trump’ın yasak koyduğu 7 ülkede doğan 140 bin İsrail vatandaşı bulunuyor. Bunların 45 binini İran doğumlular, 53 binini Irak doğumlular oluşturuyor.

Göçmen yasası “Terörle ilintili olduğu düşünülen” Irak, Libya, Suriye, İran, Sudan, Somali, ve Yemen vatandaşlarının geçici bir süre ABD’ye girişini yasaklıyor.