TSK, PKK'dan alınan Hasırki köyünde, sivilleri sağlık taramasından geçirdi

Hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PYD/YPG/PKK/KCK ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla TSK tarafından 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

KÖYLÜLERE YARDIM

TSK'ye ait birlikler, Hatay sınırı karşısındaki Afrin'in Hasırki köyünü teröristlerden temizledi.

Türk askeri, Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK unsurlarından arındırılan Afrin'in Hasırki köyünde sivilleri sağlık muayenesinden geçirerek ilaç dağıttı.

ASKERİN BOT HASSASİYETİ

Aralarından çocuk ve yaşlıların da bulunduğu köydeki sivillere sağlık taraması yapan Mehmetçik'in ev sahiplerinden müsaade alarak evlere girerken botlarını çıkardıkları görüldü.

İLAÇ DAĞITILDI

Türk askeri, sağlık taramasından geçirilen sivillere ilaç dağıtımı da yaptı. Afrinli siviller, Türkiye'ye ve Mehmetçiklere sağlık taraması ve ilaç dağıtımından dolayı teşekkür etti