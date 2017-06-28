TSK'nın Afrin bombardımanı sonrası teröristbaşı Müslim, Rusya'dan yardım istedi
Terör örgütü PYD'nin elebaşı Salih Müslim, Türkiye'nin bombaladığı Afrin'de Rusya'nın asker bulundurması gerektiğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin sınır güvenliği için her türlü tehdide anında cevap verileceğinin uyarısında bulunmuştu. Bu kapsamda hareket eden Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'de bulunan terör örgütü PYD/YPG mevzilerini obüs toplarıyla bombaladı. Bölgedeki terör hedefleri imha edilirken, terör örgütünün elebaşı hemen bir açıklama yaptı.
"HER GÜN TOP ATIŞLARIYLA VURULUYOR"
Rusya'ya çağrıda bulunan teröristbaşı Salih Müslim, Afrin'de işbirliği yapmak istediklerini söyledi. Türkiye'nin bombardımanı nedeniyle ağır darbe alan Müslim, "Afrin her gün top atışlarıyla vuruluyor. Rusya'nın buraya üs kurarak bizimle işbirliği yapması gerekiyor." diye konuştu.
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