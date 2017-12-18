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Tunus'ta domuz gribi 5 can aldı

Tunus Sağlık Bakanlığı, 'domuz gribi' olarak bilinen H1N1 virüsü nedeniyle ülkede bu ay içinde 5 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

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Sağlık Bakanı İmad el-Hammami, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, "Aralık ayında H1N1 virüsüne bağlı olarak 5 kişi hayatını kaybetti. Aynı şekilde 20 kişide de bu virüs tespit edildi." dedi.

Ülkede etkisini sürdüren soğuk havaları göz önüne alarak bakanlıkta kriz masası oluşturduklarını belirten Hammami, hastalığın engellenmesi için 300 bin aşı hazırlandığını ve gerekli ilaçların tedarik edildiğini sözlerine ekledi.

 

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