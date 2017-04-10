Türk Başkonsolosluğuna şüpheli mektup
Türkiye'nin Almanya'da bulunan Essen Başkonsolosluğu'na içerisinde şarbon tozu olduğundan şüphelenilen bir mektup gönderildi.
- İHA
Almanya'da, Türkiye'nin Essen Başkonsolosluğu'na içerisinde şarbon tozu olduğundan şüphelenilen bir mektup gönderildi.
Konsolosluk çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, 3 saat boyunca konsoloslukta işlem yapılamadı. Olay yerine çok sayıda ambulans gönderildi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından, şüpheli paket, uzmanlar tarafından incelenmek üzere laboratuvara götürüldü. Essen Savcılığı olayla ilgili inceleme başlattı.
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