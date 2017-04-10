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Türk Başkonsolosluğuna şüpheli mektup

Türkiye'nin Almanya'da bulunan Essen Başkonsolosluğu'na içerisinde şarbon tozu olduğundan şüphelenilen bir mektup gönderildi.

  • İHA
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Almanya'da, Türkiye'nin Essen Başkonsolosluğu'na içerisinde şarbon tozu olduğundan şüphelenilen bir mektup gönderildi.
 
Konsolosluk çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, 3 saat boyunca konsoloslukta işlem yapılamadı. Olay yerine çok sayıda ambulans gönderildi.
 
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından, şüpheli paket, uzmanlar tarafından incelenmek üzere laboratuvara götürüldü. Essen Savcılığı olayla ilgili inceleme başlattı.

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