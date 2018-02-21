Türk Donanması Akdeniz faaliyetlerini uzattı, Yunanistan Merkel'den yardım istedi

Türk Deniz Kuvvetleri Rumların sondaj yaptırmak istediği 3. parsel bölgesindeki faaliyetlerini 10 Mart’a kadar uzattı. Rum basınında çıkan haberlere göre Rum lider Anastasiadis bu gelişme üzerine kabinesini acilen topladı ve Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras’ı arayarak durumdan duyduğu endişeleri iletti. Çipras da Almanya Başbakan’ı Merkel’i aradı. Merkel ve Çipras 23 Şubat’ta Brüksel’deki Avrupa Liderler Zirvesi’nde konuyu görüşmek üzere anlaştılar.

UYARILARA RAĞMEN GELDİLER

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Doğu Akdeniz’i KKTC çevresi de dahil 13 ayrı parsele ayırarak doğal gaz aramaları için ruhsatlandırmıştı. Türkiye ve KKTC bu parselizasyona itiraz etmiş bu durumun uluslararası hukuka aykırı olduğuna dair gerekli uyarıları yapmıştı. Rum Yönetimi buna rağmen yabancı şirketlere doğal gaz arama ruhsatı vermeye devam etmiş, Son olarak 9 Şubat’ta İtalyan şirketine ait Saipem 12000 adlı sondaj platformu KKTC’nin Gazimağusa açıklarındaki 3. parsele sondaj için gelmişti. Sondaj platformu bölgedeki Türk savaş gemileri tarafından engellenmişti.

10 MART’A KADAR BÖLGEDEYİZ

Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin uluslararası kamuoyuna taşımaya çalıştığı bu duruma ilişkin olarak Türkiye tavrını değiştirmedi. Deniz Kuvvetleri’nin savaş gemileri bölgede daha önceden planlanmış eğitim faaliyetlerine devam ediyor. Bununla birlikte bölgedeki savaş gemileri dün yeni bir ‘Navtex’ ilan ederek 10 Mart’a kadar bölgede faaliyetlerine devam edeceklerini duyurdu.

ÇİPRAS, MERKEL’İ ARADI

Bu duyurunun ardından Rum kesimi ve Yunanistan’ın gündemi bu konuya odaklandı. Yunan televizyonlarının ‘son dakika’ gelişmesi olarak duyurdukları bu durum üzerine Rum kesimi lideri Anastasiadis kabinesini acilen toplantıya çağırdı. Anastasiadis, Yunanistan Başbakan’ı Çipras’tan konunun Birleşmiş Milletler gündemine taşınmasını istedi. Çipras da Alman Başbakan’ı Angela Merkel’i arayarak durumu anlattı.

Çipras ve Merkel, 23 Şubat’ta Brüksel’de yapılacak AB Liderler Zirvesi’nde görüşmek üzere anlaştı.

MART’TA FAS’A GİDECEK

Rum basını, Saipiem platformunun Mart ayında Fas’ta bir sondajı olduğunu ve asıl endişelerinin Saipiem’in bu sondaj sebebiyle bölgeden ayrılmak zorunda kalması olduğunu da yazdı. (Milliyet)