Türk ekonomi heyeti Katar'da

Katar Ticaret Odası'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürü Uğur Öztürk ve bakanlık yetkililerinden oluşan Türk heyeti, başkent Doha'da Katar Ticaret Odası yetkilileri ile bir araya geldi.

Görüşmede, "elektromekanik, elektrik ve güneş enerjileri ile yapı malzemeleri alanlarındaki yatırım fırsatları" ele alındı.

Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Mehdi el-Ahbabi, 2016'da 1,5 milyar dolara ulaşan Türkiye- Karar ticaret hacminin iki ülke arasındaki gelişme ve kalkınmanın bir yansıması olduğunu ifade etti.

Türk şirketlerinin Katar'da 11,6 milyar doları aşan projeler yürüttüğünü aktaran Ahbabi, ülkesinde Türk-Katar ortaklığıyla çalışan yaklaşık 186 şirket olduğunu kaydetti.

Altyapı, müteahhitlik, inşaat, mühendislik, ticaret ve elektrik alanlarında faaliyet gösteren sahipleri tamamen Türk 19 şirketin bulunduğunu ifade eden Ahbabi, Katar Ticaret Odası'nın iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirmek amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile işbirliği anlaşması imzaladığını aktardı.

Öte yandan Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürü Öztürk de elektromekanik sektörünün Katar'da büyük altyapı projelerinde ve 2022 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarında önemli alanlardan biri olduğunu belirtti.

Türkiye'de elektromekanik alanında çalışan yaklaşık 700 şirketin olduğunu, ihracat hacminin de yaklaşık 6 milyar doları bulduğunu kaydeden Öztürk, Doha'nın da bu alanlardan istifa edebileceğini aktardı.