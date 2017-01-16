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Türk kargo uçağı düştü: 32 ölü

Hong Kong Bişkek seferini yapan ACT Havayolları'na ait kargo uçağı Manas Havalimanı yakınlarında yerleşim bölgesine düştü. Kazada 32 kişi hayatını kaybetti.

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ACT Havayolları'na ait Boeing 747-400F tipi Türk kargo uçağı, Bişkek yakınlarında radardan kayboldu.
 
Hong Kong'tan kalkan TC-MCL tescilli kargo uçağı ile irtibat Kırgızistan'ın başkenti Bişkek yakınlarında Türkiye saati ile 04.45'te kesildi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları başladı.
 
Hong Kong-Bişkek seferini yaparken Bişkek yakınlarında yerleşim birimine düşen kargo uçağı kazasında ölenlerin sayısı 32'ye yükseldi. 

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