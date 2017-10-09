Dünya üzerinde en çok Türk halkı ABD'yi tehdit olarak görüyor

ABD merkezli bir araştırma şirketi olan Pew Research Center, dünya genelinde bir araştırma yaparak Birleşik Devletler'e olan kamuoyu güvenini ülkeler bazında ölçtü.

ABD'Yİ EN ÇOK "MÜTTEFİKLERİ" TEHDİT OLARAK GÖRÜYOR

"ABD'yi dünya üzerindeki en büyük tehdit olarak gören ülkeler" başlığıyla yapılan araştırmanın birinci sırasında Türkiye yer alırken ikinci ve üçüncü sırayı yine ABD'nin "müttefik" ilan ettiği diğer ülkeler olan Güney Kore ve Japonya'nın yer alması tartışmalara neden oldu.

Türkiye halkının yüzde 72'si ABD'yi tehdit olarak görürken Güney Kore'nin yüzde 70'i, Japonya'nın ise yüzde 62'si ABD'nin ülkeleri için büyük bir tehdit olduğunu düşünüyor.

TERÖR ÖRGÜTLERİNE DESTEK VEREN ABD, TÜRKİYE'NİN GÜVENİNİ KAYBETTİ

PEW, ayrıca 2013 yılında gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçlarını da hatırlattı. Buna göre 2013 yılında Türkiye'nin yalnızca %44'ü ABD'yi büyük bir tehdit olarak görürken aradan geçen 4 yılda bu oran %72'lere kadar çıktı.

Bu güvensizlik artışına ABD'nin terör örgütleri FETÖ ve PKK/PYD'ye son yıllarda açıktan verdiği büyük desteğin sebep olduğu düşünülüyor.

PKK/PYD'ye yüzlerce tır silah yollayan ve sınırımızda terör koridoru oluşturmasına destek veren ABD, 15 Temmuz'da yaşanan hain darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ elebaşı ve militanlarını ülkesinde barındırarak teröristlere adeta sahip çıkıyor.