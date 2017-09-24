Türkiye karşıtlarının faşizm yarışı başladı

61,5 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede vatandaşlar, 92’si Türk kökenli olmak üzere 4 bin 828 aday arasında bir ter tercih yapacak.

AFD KORKUSU

Partilerin Türkiye karşıtlığı üzerinden oy kapma yarışı verdiği seçimde Türk seçmenlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Ankara düşmanlarına oy vermeyin” mesajına kulak vererek faşist partileri cezalandırması bekleniyor. Seçimin en çok konuşulanları arasında, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi’nin (AfD) meclise girecek olması yer alıyor. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ilk defa ırkçı ideolojiye sahip bir partinin Bundestag’da temsil edilme ihtimali ülkede endişeye yol açarken, anketlerde yüzde 11 ila 13 arasında bir oy alacağı tahmin edilen AfD’nin ana muhalefet partisi olma ihtimali bulunuyor.

INSA şirketinin Alman Bild gazetesi için yaptığı son kamuoyu yoklamasına göre seçimde, Angela Merkel’in Hristiyan Demokrat Birlik Partisi’nin (CDU) yüzde 34, Martin Schulz liderliğindeki Sosyal Demokrat Parti’nin yüzde 21 oy alması bekleniyor. Hür Demokratların (FDP) barajı aşarak meclise girmesinin beklendiği seçimlerin ardından Bundestag’da 6 partinin temsil edileceği tahmin ediliyor.