Türkiye, Rusya ve İran İdlib'e 500'er gözlemci gönderecek

Astana-6 görüşmeleri kapsamında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Lavrentyev, "Bu konuda fikir ayrılığı yaşanmadı. İdlib'deki cephe hattına garantör ülkeler Rusya, Türkiye ve İran gözlemci birimleri gönderecek. Mekanizma ve özel lokasyonlarla ilgili kararlar, garantör ülkelerin mutabakatıyla alınacak" dedi.

Lavrentyev, İdlib'de toplam 1.500 gözlemcinin görev yapacağını da belirtti.

Her ülkenin 500'er gözlemci göndereceğini kaydeden Lavrentyev, "Gözlemcilerin görev yapacağı alanlar, anlaşmanın uygulanma sürecinde Rusya, Türkiye ve İran'ın mutabakatı sonucunda belirlenecek" ifadelerini kullandı.

"RUS, TÜRK VE İRANLI ASKERİ POLİSLER GÖREV YAPACAK"

İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesinde görev yapacak birimlerden de bahseden Lavrentyev, burada Rusya, Türkiye ve İran'dan askeri polislerin görev yapacağının altını çizdi.