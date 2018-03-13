Türkiye ve Yunanistan geriliminin ardından Yunan komutan sınırda geceledi

Türkiye sınırını geçtikten sonra Edirne’de yasak askeri bölgede yakalanan Yunan askerleriyle ilgili olarak Yunan kamuoyundaki tartışmalar devam ediyor. Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos’un “Türkiye bizi mecbur bırakırsa atalarımızın yaptığını yaparız" şeklindeki imalı sözleriyle artan gerilim sınıra da yansıdı.



Yunanistan Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Alkiviadis Stefanis önceki gün Meriç sınırına gelerek geceyi buradaki bir karakolda geçirdi. Edirne’de tutuklu Yunan askerlerin bağlı olduğu birliği de ziyaret eden Korgeneral askerlerin aileleriyle de görüştü. Bölgeden ayrılan Alkiviadis, yaptığı açıklamada yeni Savunma Bakan Yardımcısı ile bu haftaiçi tekrar bölgedeki askeri birlikleri denetlemeye geleceklerini söyledi.



Devlet kanalına sert eleştiri



Öte yandan Yunan haber siteleri Türkiye’de tutuklu iki asker için Meriç bölgesindeki Orestiada’da bir miting düzenlendiğini, ayrıca askerlerin birliğine moral için yürüyüş yapılacağını da yazdı. Bazı haberlerde de Yunanistan devlet televizyonu ERT ve haber ajansı ANA-MPA, “Yunan hükûmetince teyit edilmeyen” bilgi ve haberlere yer vererek “Türkiye’nin propagandasına alet olmakla” suçlandı. “Kamu diplomasisinin sadece Dışişleri Bakanlığınca değil devletin tüm organlarınca yerine getirilmesi gereken bir görev olduğu ama ERT ve ANA-MPA’nın ‘bu görevi başaramadığı’ ve kriz yönetiminde Yunan hükûmetini zor durumda bıraktığı eleştirisi yapıldı.



(Milliyet)