Türkiye'den Arakanlı Müslümanlar için yeni çağrı

Dışişleri Bakanlığı, Myanmar içinde yerlerinden edilmiş kişiler ile hayatını kaybedenlere ilişkin verilere halen ulaşılamadığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Myanmar’da Rakhayn Eyaleti’nin kuzeyinde 25 Ağustos gecesi meydana gelen saldırıların üzerinden bir ay geçtiği hatırlatılarak, "Bu süre içinde, Bangladeş’e sığınan Müslüman mültecilerin sayısı 436 bin kişiye ulaşmıştır. Myanmar içinde yerlerinden edilmiş kişiler ile hayatını kaybedenlere ilişkin verilere halen ulaşılamamaktadır" denildi.

Türkiye’nin, insani krizin sona erdirilmesine yönelik olarak krizin ilk gününden itibaren yoğun bir şekilde sürdürdüğü girişimleri devam ettiği vurgulanarak, "Girişimlerimiz neticesinde, bölgedeki çatışmaların sona erdirilmesi, bölgeye kesintisiz insani erişim sağlanması, Bangladeş’e sığınan ve Myanmar içinde yerlerinden edilmiş kişilerin güvenli şekilde geri dönüşlerinin sağlanması ve soruna uzun vadeli bir çözüm bulunması konusunda uluslararası toplum nezdinde geniş tabanlı mutabakat sağlanmış olması olumlu bir gelişmedir" ifadesi kullanıldı.

Başbakan Yardımcısı Akdağ Bangladeş'e gidiyor

Gerek Myanmar’da gerek Bangladeş’te bulunan Arakanlı Müslümanlara insani yardım ulaştırılması ve kamplardaki yaşam koşullarının iyileştirilmesi için Kızılay, AFAD, TİKA çalışmalarını sürdürdüğüne dikkat çekilerek, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ’ın önümüzdeki günlerde Bangladeş’i ziyaret ederek çalışmaları yerinde incelemesinin öngörüldüğü bildirildi.(Yeni Şafak)