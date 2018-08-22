Türkiye'den Venezuela'ya destek mesajı: Her türlü yardıma hazırız
Türkiye, 7,3 büyüklüğündeki depremle sarsılan Venezuela'ya ihtiyaç duyulabilecek her türlü yardımı yapmaya hazır olduğunu bildirdi.
- AA
Türkiye, Venezuela'da meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremle ilgili ihtiyaç duyulabilecek her türlü yardımı yapmaya hazır olduğunu kaydetti.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Venezuela'da yaşanan, aynı zamanda Trinidad ve Tobago'da da hissedilen güçlü depremin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.
Açıklamada, "Depremde şimdiye kadar can kaybı veya yaralı olmaması tesellimizdir. Türkiye, depremden etkilenen ülkelerle dayanışma içinde olup ihtiyaç duyulabilecek her türlü yardımı yapmaya hazırdır." ifadesi yer aldı.
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumundan (USGS) yapılan açıklamada, Venezuela'nın kuzeydoğusundaki Yaguaraparo kentinin 20 kilometre kuzeybatısında, yerin yaklaşık 123 kilometre altında 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirilmişti.
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