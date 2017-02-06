İsrail'e 7 yıl sonra ilk ziyaret

Bakan Avcı'yı, Ben Gurion Uluslararası Havaalanı'nda, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Kemal Ökem ile diğer ilgililer karşıladı.

Avcı, resmi ziyaret kapsamında, yarın İsrail Turizm Bakanı Yariv Levin ile görüşecek. Görüşmenin ardından iki bakan ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Akdeniz Turizm Fuarı resmi açılış törenine katılacak olan Nabi Avcı, Türk ve İsrailli turizmcilerle bir araya gelecek. Bakan Avcı, Tel Aviv Kültür Merkezi ve Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen "Türkiye-İsrail İlişkileri Fotoğraf Sergisi" açılışına katılacak. Avcı, temasları kapsamında İsrail Türk Yahudileri Cemaatiyle de bir araya gelecek.

Kültür ve Turizm Bakanı Avcı'nın İsrail ziyaretine, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Başaran Ulusoy, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık ile Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı Ali Murat Ersoy da iştirak ediyor. Ziyaret sonrası İsrail'den Türkiye'ye gelen turist sayısında artış bekleniyor.

İsrail güvenlik güçlerinin 31 Mayıs 2010'da Gazze'ye insani yardım götüren Mavi Marmara gemisine saldırısı sonucu 10 Türk vatandaşının hayatını kaybetmesi, iki ülke ilişkilerinin kopmasına neden olmuştu. İlişkiler, İsrail'in özür dilemesi, kurbanların ailelerine ödenecek tazminatı Türkiye'ye iletmesi ve Gazze'ye insani yardımların başlatılmasıyla normalleşme sürecine girmişti.