Türkiye'nin gönderdiği yardımlar Arakanlı Müslümanlara ulaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Myanmar lideri ile görüşmesinin ardından TİKA'nın Arakan'a girişine izin çıktı. İlk etapta Arakan'a bin ton yiyecek ve giyim yardımı yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Arakan'a TİKA yetkililerinin giriş yapacağını açıkladı. Kalın, "Cumhurbaşkanımızın Myanmarlı mevkidaşı ile yaptığı görüşme sonrasında, bölgeye ilk yabancı yardım kuruluşu olarak Myanmar TİKA yetkililerinin girişine ve ilk etapta bin tonluk yardım yapılmasına izin verildi" dedi.

Çalışmalar kapsamında ilk gelişme yaşandı. Türkiye'nin TİKA aracılığıyla gönderdiği ilk yardımlar Arakanlı Müslümanlara ulaştı. (yenişafak)