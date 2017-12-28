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Türkiye'nin Sevakin Adası hamlesi Mısır'ı korkuttu

Mısır'da darbeci Sisi'ye yakın medya kuruluşları, Türkiye'nin bu adımıyla ülkelerinin güvenliğini tehdit ettiğini ileri sürdü.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan'a yaptığı resmi ziyarette Sevakin Adası'nın imarı için anlaşmayı sağladı. İki ülke arasında yapılan anlaşma bölgede büyük yankı uyandırdı.
 
SİSİ RAHATSIZ
 
Mısır'da darbeyle yönetimi ele geçiren Cumhurbaşkanı Sisi'ye yakın medya tarafından özellikle ön plana çıkarılan anlaşma, sert bir dille eleştirildi.

MISIR'DA KORKU HAKİM

Türkiye'nin bu adımla Mısır'ın ulusal güvenliğini tehdit ettiğini yazan gazeteler, Mısır'a siyasi tuzak kurulduğunu da belirtti. Ülkede yayın yapan El Vatan gazetesinden yer alan analizlerde, Türkiye'nin Osmanlı günlerini arayarak bu adımları attığı vurgulandı. Söz konusu haberin başlığında ise Erdoğan'ın ateşle oynadığı ifade edildi.(Ensonhaber)

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