‘Türkiye’nin iradesinin yanındayız' İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in tweet ile Türkiye’ye desteğinin ardından Bakanlığın sözcüsü Behram Kasımi de ABD’nin Türkiye aleyhinde izlediği politikaları eleştirerek, Türkiye için her türlü desteğe hazır olduklarını söyledi.