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‘Türkiye’nin iradesinin yanındayız'

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in tweet ile Türkiye’ye desteğinin ardından Bakanlığın sözcüsü Behram Kasımi de ABD’nin Türkiye aleyhinde izlediği politikaları eleştirerek, Türkiye için her türlü desteğe hazır olduklarını söyledi.

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İran devlet televizyonuna konuşan Kasımi “Türkiye ve İran birbiriyle iyi birer dost olabilir. Milletlerin iradesi, zorbalık ve tehditlerle değiştirilemez” diye konuştu. Öte yandan İran basının da Türkiye desteği dikkat çekti. İran, Aftab-ı Yezd ve Merdomsalari gazeteleri Başkan Erdoğan’ın ABD yaptırımları karşısında ortaya koyduğu tepkiyi birinci sayfalarından duyurdu. 

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