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Sincar Kaymakamı: Askeri güç kullanmadan PKK çekilmez

Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar İlçesi Kaymakamı Mehma Halil, terör örgütü PKK'nın şu ana kadar ilçeden çekilme yönünde somut bir adım atmadığını söyledi.

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Mehma Halil, PKK'nın Sincar'daki varlığı, Bağdat yönetiminin bu konuya yönelik attığı adımlar ve ilçenin son  durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
 
PKK SOMUT ADIM ATMADI
 
Ezidileri koruma bahanesiyle Sincar'ın çeşitli bölgelerinde silahlı  güç olarak varlık gösteren PKK'nın, diyalog ve barışçıl yollarla bölgeden  çekilmesi konusunda "çok iyimser olmadığını" söyleyen Halil, "PKK, Şengal'den  (Sincar) çekilme konusunda şimdiye kadar herhangi bir somut adım atmadı. Askeri  güç kullanılmadan PKK'nın bölgeden çekileceği inancında değilim." dedi.
 
Merkezi hükümeti, PKK'nın Sincar'dan çıkarılmasına yönelik herhangi  bir adım atmamakla suçlayan Halil, "Bağdat, militanların çıkarılması veya  çekilmeleri için ciddi bir baskı uygulamış değil. Bu yönde herhangi bir somut  adım atılmış da değil. Aksine daha çok destek verildiklerini düşünüyorum"  ifadelerini kullandı.
 
Sincar Kaymakamı Halil, Hükümet Sözcüsü Saad el-Hadisi'nin "ilçenin  güvenliğinin sağlanması için Irak ordusu ve Peşmerge güçlerinden meydana gelen  ortak bir gücün kurulacağı" şeklindeki açıklamasına ilişkin ise şunları kaydetti:
 
"Bu konu daha önce de gündeme geldi. Musul, tamamen DEAŞ'tan geri  alındıktan sonra ortak bir gücün kurulmasından bahsediliyor. PKK'nın da  Şengal'den çıkmasından sonra, örgütün etkisinde olan ve olmayan Ezidi silahlı  grupların yasal bir statü kazanmaları gerekiyor. Bunu kabul etmedikleri takdirde,  silahlarını bırakıp, sivil hayatlarına devam edebilirler. Yasal olmayan hiçbir  silahlı örgüte müsaade edilmeyecektir."
 
KADİL'DEN GELİP YERLEŞTİLER
 
Terör örgütü DEAŞ'ın 3 Ağustos 2014'te Sincar'a saldırmasıyla ortaya  çıkan güvenlik zafiyetinden istifade eden PKK, Ezidileri koruma bahanesiyle  Suriye ve Kandil'den gönderdiği militanlarla bölgeye yerleşti. Sincar ilçesinin  bir buçuk yıldan uzun bir süre önce Peşmerge güçleri tarafından kurtarılmasına  rağmen terör örgütü PKK, yayılımcı bir politika izleyerek başta çocuklar olmak  üzere birçok Ezidi'yi silah altına almaya başladı.

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