Son Dakika Haberleri E-gazete 18Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Türkmen komutan: PKK'lı teröristlerin cesetleri buralarda kaldı

Irak ordusunun Kerkük'e giren ilk birliğinin başında bulunan Türkmen komutan 'Çok sayıda PKK'lının cesedi Kerkük sokaklarında kaldı' dedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Irak ordusunun Kerkük'e giren birliklerinin başında bulunan Türkmen komutan Zeki Muratlı, NTV canlı yayınına bağlanıp operasyon hakkında açıklamalar yaptı.

PKK'LI TERÖRİSTLERİN CESETLERİ BURALARDA KALDI

Türkmen komutan, Kerkük sokaklarının çatışmalarda öldürülen PKK'lı teröristlerle dolu olduğunu söyledi.

Türkmen komutan sözlerine şöyle devam etti; "Mesud Barzani PKK'ya çok güvendi. Kendi Kürdüne güvenmeyip gidip PKK'yı getirdi. Çok sayıda PKK'lının cenazesi buralarda kaldı. Ordunun önünde herşeyi bırakıp gittiler"

IRAK ORDUSU ERBİL'E OPERASYON YAPACAK MI?

Türkmen komutan, Irak ordusu ve Haşdi Şabi güçlerinin Erbil'e doğru ilerleyeceği ile ilgili soruya karşılık olarak "şuan böyle bir şey yok" dedi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Halk otobüsünde pes dedirten görüntü!

Halk otobüsünde pes dedirten görüntü!

Bütün SSK'lı işçilerin kıdem tazminatına zam yapıldı

Bütün SSK'lı işçilerin kıdem tazminatına zam yapıldı

Deniz Baykal'ın lise aşkı Olcay Baykal... Deniz Baykal kimdir?

Deniz Baykal'ın lise aşkı Olcay Baykal... Deniz Baykal kimdir?

Diriliş Ertuğrul 4. sezonda hangi ünlü isimler var? Diriliş Ertuğrul yeni sezonda kimler oynayacak?

Diriliş Ertuğrul 4. sezonda hangi ünlü isimler var? Diriliş Ertuğrul yeni sezonda kimler oynayacak?

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA