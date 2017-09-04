Türkmendağı'nda orman yangını

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Suriye'de Beşşar Esed rejimine ait birlikler, öğle saatlerinden itibaren muhaliflerin kontrolündeki birçok noktayı havan ve füzelerle vurdu.

Türkmendağı'ndaki Karaman, Sallur ve Çümeren köylerinin hedef alındığı saldırılar sonrası, Karaman köyü yakınlarında dumanlar yükseldi.

Muhaliflerin kurduğu itfaiye ekipleri, sıcak havanın etkisiyle kısa sürede büyüyen orman yangınına saldırılar nedeniyle müdahale edemiyor.

Türkiye sınırına 4 kilometre mesafedeki yangın, Yayladağı Orman İşletme Şefliği ekiplerince izlenirken, bölgeye yönelik saldırılar aralıklarla sürüyor.