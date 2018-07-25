Tweet dalaşı

ABD’nin 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmesi sonrası İran’a ekonomik yaptırımlar uygulamasıyla başlayan Washington-Tahran hattındaki gerginlik tweet savaşlarına dönüştü. ABD Başkanı Donald Trump’ın önceki gün Twitter’dan yaptığı açıklama ile “İran’la savaş, savaşların anasıdır” diyen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’yi tehdit etmesinin ardından Washington’a yanıt yine sosyal medyadan geldi.

TARİHE ATIF YAPTI

Trump’ın “Bir daha asla ABD’yi tehdit etmeyin, aksi takdirde geçmişte olduğu gibi sonuçlarına katlanırsınız” tweetine karşılık veren İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, İngilizce büyük harflerle yayımladığı mesajda tehditlerden ‘etkilenmediklerini’ dile getirdi. Zarif, mesajında, “Biz binlerce yıldır bu topraklarda yaşıyoruz ve bizimki de dahil olmak üzere birçok imparatorluğun batışına şahit olduk. Bizim varlığımız bazı ülkelerin ömründen uzun olmuştur. Dikkatli olun!” ifadelerini kullandı.

‘KUYRUĞUMUZLA OYNAMA’

Öte yandan, Washington ile Tahran arasındaki söz düellosuna İran ordusu da dahil oldu. İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, ABD’nin bölgedeki üsleri ve çıkarlarının İran’ın hedef menzilinde olduğunu söyledi. Konu hakkında yazılı bir açıklama yapan Bakıri, her düzeydeki tehdide ezici bir karşılık vereceklerini belirterek “Konuşlanma merkezleri ve çıkarları İran silahlı kuvvetlerinin hedef menzilinde olan düşmanlar özellikle de ABD, bölge ve dünyada çok geniş düzeyde hayal etmesi mümkün olmayan cevapla karşılaşmamak için aslanın kuyruğuyla oynamamalıdır” dedi.