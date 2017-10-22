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Ukrayna Parlamentosu önünde yapılan protestoda bir polis yaralandı

Ukrayna vatandaşlığından çıkarılan Gürcistan eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili’nin öncülüğünde Ukrayna Parlamentosu önünde devam eden protesto eyleminde provokasyon girişimi sonucu bir polisin yaralandığı bildirildi.

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Kiev Polis Basın Merkezinden yapılan açıklamada, akşam saatlerinde parlamento önündeki protesto alanına kimliği belirsiz bir kişinin çadır getirerek provokasyon girişiminde bulunduğu belirtildi.

Polisin engelleme girişimine şahsın karşı koyarak polis ile kavga ettiği aktarılan açıklamada, çıkan kavgada bir polisin kafasından darbe alarak travma geçirdiği kaydedildi.

Açıklamada, şahsın gözaltına alındığı ve kimlik belirleme çalışmasının sürdüğü ifade edildi.

Gürcistan eski Cumhurbaşkanı ve Odessa eski Valisi Mihail Saakaşvili’nin lideri olduğu Yeni Güçler Hareketi isimli parti, eski Başbakan Yuliya Timoşenko’nun lideri olduğu Anavatan partisi ve diğer bazı muhalif hareketler ile 17 Ekim’de Ukrayna Parlamentosu önünde iktidara karşı protesto eylemi başlatmış, parlamento önündeki alana geceyi geçirecek çadırlar kurmuştu.

Protestoya katılan eylemciler, milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasını, seçim yasasında değişiklikler ve yolsuzlukla mücadele mahkemesi kurulmasını istiyor.

Eylemciler son olarak talepleri arasına devlet başkanının da cezai sorumluluğa tabi olmasını ekledi.

 

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