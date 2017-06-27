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Ukrayna'da patlama meydana geldi

Kiev'de 'bomba yüklü bir aracın' infilak ettiği belirtiliyor! Ukrayna basını ölü ve yaralıların olduğunu söyledi.

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Rus Kommersant internet sitesi, güçlü patlama nedeniyle insanların zarar görmüş olabileceğini belirtti. Ukrayna basını ölü ve yaralıların olduğunu belirtti.

Ukrayna ulusal polis ajansı Kiev'de meydana gelen bombalı saldırıda ölülerin olduğunu doğruladı. Kiev polisi, Mercedes marka aracın saat 8:16'da infilak ettiğini açıkladı.

Patlama sonucu 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı bildirildi. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

 
 

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